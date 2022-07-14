Рязанский педофил получил 14 лет колонии за изнасилование дочери знакомых

В Рязанской области суд вынес обвинительный приговор местному жителю 1973 года рождения. Мужчину обвиняли в изнасиловании и совершении иных насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней (п. «б» ч. 4 ст. 131, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). Подробности дела сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Жертвой педофила стала девочка, которой не исполнилось 14 лет. В течение нескольких месяцев рязанец, являясь другом семьи, совершал в отношении несовершеннолетней сексуальные действия. Когда родители узнали о случившемся, они написали заявление в полицию.

До суда задержанный находился под стражей. В качестве наказания педофил получил 14 лет колонии строго режима.

Вступил ли приговор в силу, следственное управление не уточняет.