Четверг, 26 октября, 2023
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Рязанский онкодиспансер рассказал о порядке работы дневного стационара

7info

Дневной стационар противоопухолевой лекарственной терапии № 2 Рязанского онкодиспансера описал алгоритм госпитализации и правила прохождения лечения. Текст появился на официальной странице медучреждения ВКонтакте.

Пациент получает талон со временем, к которому необходимо прибыть в приемный покой для оформления на дневной стационар. Это не время приема врача, а время прибытия в приемный покой.

После оформления медицинской документации пациент направляется на второй этаж, где старшая медсестра фиксируется его прибытие.

Документы передаются в смотровой кабинет. После осмотра, измерения давления и температуры, изучения результатов анализов формируется лист назначения химиотерапии и подается заявка на получения лекарства в аптеку лечебного учреждения.

В день госпитализации химиотерапия может быть не проведена по ряду причин. Общее состояние пациента и отклонения от нормы в результатах анализов, которые проводились по месту жительства.

Химиотерапия — это сложное лечение, которое должно проводиться в соответствии с установленными нормами, чтобы не вызвать ухудшение общего состояния и не причинить вреда здоровью.

Дневной стационар Рязанского онкологического диспансера работает в три смены с 8.00 до 17.00. В день через него проходит более 20 пациентов. Лечение ряда пациентов занимает от 1,5 до 4 часов введения лекарственных препаратов. Стационар оснащен 8 креслами для проведения химиотерапии.

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