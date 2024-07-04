Рязанский омбудсмен по правам человека выразила беспокойство из-за очереди на лечение в больнице для осужденных УФСИН по региону

Рязанский омбудсмен по правам человека Наталья Епихина проверила условия содержания в больнице для осужденных. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Она отметила, что в больнице Б-2 УФСИН России по Рязанской области активно идут ремонтные работы в административном здании, банно-прачечном комплексе, пищеблоке (здесь полностью меняют оборудование). По словам омбудсмена, в больнице планируется ремонт хирургического отделения и операционного блока.

Однако Наталью Епихину беспокоит тот факт, что лимит учреждения значительно сократился, из-за чего возникла очередь на лечение. Однако, по ее словам, во время обхода жалоб и заявлений не поступило.

Омбудсмен проводила проверку совместно с рязанским прокурором по надзору за соблюдением законов в ИУ А. Ю. Арсяковым, заместителем председателя ОНК Рязанской области А.Е. Матрениным, членом ОНК Е.Н. Баранцевым, заместителем начальника УФСИН В.Н. Спиряевым, ведущим специалистом отдела по обеспечению деятельности Уполномоченного по правам человека С.Н. Семеновым, помощником начальника управления по соблюдению прав человека УФСИН А.А.Тихим.