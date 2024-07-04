Четверг, 4 июля, 2024

Рязанский омбудсмен по правам человека выразила беспокойство из-за очереди на лечение в больнице для осужденных УФСИН по региону

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: t.me/ombudsmen62

Рязанский омбудсмен по правам человека Наталья Епихина проверила условия содержания в больнице для осужденных. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Она отметила, что в больнице Б-2 УФСИН России по Рязанской области активно идут ремонтные работы в административном здании, банно-прачечном комплексе, пищеблоке (здесь полностью меняют оборудование). По словам омбудсмена, в больнице планируется ремонт хирургического отделения и операционного блока.

Однако Наталью Епихину беспокоит тот факт, что лимит учреждения значительно сократился, из-за чего возникла очередь на лечение. Однако, по ее словам, во время обхода жалоб и заявлений не поступило.

Омбудсмен проводила проверку совместно с рязанским прокурором по надзору за соблюдением законов в ИУ А. Ю. Арсяковым, заместителем председателя ОНК Рязанской области А.Е. Матрениным, членом ОНК Е.Н. Баранцевым, заместителем начальника УФСИН В.Н. Спиряевым, ведущим специалистом отдела по обеспечению деятельности Уполномоченного по правам человека С.Н. Семеновым, помощником начальника управления по соблюдению прав человека УФСИН А.А.Тихим.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Вода в Оке в Рязани прогрелась до +24°С

«На стройке интересно». Молодые специалисты делятся впечатлениями о «Зелёном саде»

Рязанский десант выследил и накрыл толпу пехоты ВСУ в боях за Соледаром

В Рязани асфальт поливают пять машин

«Мама будет против»: «Уральские пельмени» готовят продолжение комедийного хита СТС

Опубликованы фото молодожёнов из Касимова и Шацка

На федеральных трассах в Рязанской области борются с жарой

Рязанцев ожидают дожди и грозы с градом

В Рязани порывы ветра могут достигать 27 м/с

Очередной рейд провели на 5-ой оптовой базе в Рязани

В Рязани городские службы перевели в усиленный режим работы

Шелкопряд объел 100% лиственных насаждений в Криушинском и Клепиковском лесничествах в 2023 году

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Вода в Оке в Рязани прогрелась до +24°С

Новости Рязани
Это выше показателей температуры Чёрного моря: в Анапе — 18°С, в Геленджике — 22°С.

«На стройке интересно». Молодые специалисты делятся впечатлениями о «Зелёном саде»

Новости Рязани
Около месяца несколько молодых людей работают на строительстве ЖК «Еврокласс-4» в бригаде каменщиков.

Рязанский десант выследил и накрыл толпу пехоты ВСУ в боях за Соледаром

Новости Рязани
По данным военкоров, несколько бойцов ВСУ получили осколочные ранения, операция вражеского подразделения сорвана.

В Рязани асфальт поливают пять машин

Новости Рязани
Также на городских улицах продолжается вывоз грунтовых наносов.

«Мама будет против»: «Уральские пельмени» готовят продолжение комедийного хита СТС

Новости кино и телевидения
В новых сериях к команде присоединится Эвелина Блёданс.