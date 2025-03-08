Рязанский областной суд рассмотрит апелляцию по делу Артёма Никитина

Рязанский областной суд 10 марта рассмотрит апелляционную жалобу защиты бывшего заместителя председателя правительства Рязанской области Артёма Никитина. Он был арестован по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В конце февраля Советский районный суд Рязани заключил Никитина под стражу на два месяца. Бывшего зампреда регионального правительства подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). После этого защита подала апелляцию на данное решение.

По версии следствия, Никитин получил от индивидуального предпринимателя взятку в размере более 17 млн рублей. В обмен он способствовал заключению договоров с подведомственными организациями, предоставляя предпринимателю информацию об условиях предстоящих закупок и оказывая иное содействие. Это давало возможность бизнесмену выигрывать аукционы без конкуренции.