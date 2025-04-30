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Артём Никитин
Происшествия

Рязанский областной суд оставил под стражей Артёма Никитина

Алексей Самохин

Рязанский областной суд оставил под стражей Артёма Никитина, бывшего заместителя председателя правительства Рязанской области.

30 апреля суд оставил без изменения постановление Советского районного суда города Рязани о продлении срока содержания под стражей в отношении А.А. Никитина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере).

Ранее суд продлил срок содержания под стражей бывшему заместителю председателя правительства  до 26 июля 2025 года включительно.

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