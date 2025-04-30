Рязанский областной суд оставил под стражей Артёма Никитина, бывшего заместителя председателя правительства Рязанской области.

30 апреля суд оставил без изменения постановление Советского районного суда города Рязани о продлении срока содержания под стражей в отношении А.А. Никитина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере).

Ранее суд продлил срок содержания под стражей бывшему заместителю председателя правительства до 26 июля 2025 года включительно.