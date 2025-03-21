Рязанский музыкальный театр встречает 80-летие Победы «Севастопольским вальсом»

В преддверии юбилея Великой Победы Рязанский музыкальный театр представил оперетту Константина Листова «Севастопольский вальс». Постановка создана при участии студентов ГИТИСа, её премьера состоится 21 марта (12+).

Режиссёр-постановщик спектакля — Ксения Константинова (ГИТИС), балетмейстер-постановщик — Илья Саушкин (ГИТИС), дирижёр — заслуженный деятель искусств Республики Мордовия, дирижёр Рязанского музыкального театра Сергей Кисс.

«Севастопольский вальс» — это героико-романтическая история, действие которой разворачивается в июне 1942 года, в последние дни обороны Севастополя, а затем переносится в мирное время, где герои восстанавливают разрушенный город и навсегда связывают свои судьбы. Глубокий патриотический посыл, трогательные чувства героев, лёгкий, понятный каждому юмор, трепетные слёзы радости, предвосхищение счастья, которое принесла нашему народу Победа в Великой Отечественной войне, — всё это воплощает в себе «Севастопольский вальс».

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Режиссёр-постановщик Ксения Константинова поделилась: «Зрители увидят родную, близкую, знакомую всем картину нашей простой жизни».

Особенностью постановки стало вовлечение зрителей в действие: персонажи выходят в зрительный зал, и в этот момент словно соприкасаются две эпохи. А в это время на сцене очаровательные моряки, прекрасные улыбчивые девушки создают атмосферу, наполненную музыкой, танцами и улыбками. Спектакль идёт в сопровождении оркестра, что добавляет происходящему особый шарм и глубину. Словно оказываешься в Севастополе, на солнечной набережной среди пёстрых цветов, и сама атмосфера места увлекает тебя закружиться в ритме вальса. И на этом фоне расцветает любовь, любовь, прошедшая все тяготы и горести кровавой войны…

«Севастопольский вальс» принесёт много музыки, любви и улыбок. И самое главное — заставит вернуться к памяти о великом подвиге нашего народа, который доблестно отстоял рубежи Родины в военное лихолетье и подарил всем нам свободу, возможность жить, творить и любить!

Олеся Чугунова

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