Рязанский музыкальный театр» стал участником проекта «Большие гастроли»

Рязанский областной музыкальный театр стал участником федерального проекта «Большие гастроли». Об этом сообщила пресс-служба учреждения культуры.

Осенью 2025 года Рязанский музыкальный театр едет в город Магнитогорск Челябинской области. На сцене Магнитогорского театра оперы и балета мы покажем оперетту К. Листова «Севастопольский вальс», мюзикл М. Дунаевского «Алые паруса», музыкальную комедию Е. Птичкина «Бабий бунт» и мюзикл Е. Шашина «Приключения Дюймовочки».

Рязанские зрители в это время смогут посмотреть оперетту И. Дунаевского «Белая акация», мюзикл В. Колло «Мужчина её мечты», сказку-мюзикл «Золотая антилопа», театрализованная концертная программа «Поверь в мечту. Хиты 70-х и 80-х».

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Всего на участие во Всероссийском гастрольно-концертном плане в 2025 году поступили заявки от 452 театров и 94 национальных коллективов. В итоге в межрегиональном направлении программы примут участие 120 театров из различных городов России от Комсомольска-на-Амуре до Смоленска.

Главная цель Всероссийского гастрольно-концертного плана – познакомить как можно больше жителей страны с творчеством различных театральных и музыкальных школ. Ежегодно к проекту присоединяются новые участники, и это позволяет коллективам обрести новых поклонников по всей России».