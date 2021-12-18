Рязанский музыкальный театр приглашает на «Новогодний детектив»

В субботу, 18 декабря, в театрах Рязани стартовала новогодняя кампания. Рязанский музыкальный театре приготовил для детей и взрослых мюзикл Евгения Шашина «Новогодний детектив».

– Мы приглашаем детей и взрослых в путешествие в волшебный мир. Зрители увидят, как живут сказочные герои, когда закрыта книга, и узнают, о чём они мечтают, – рассказал режиссёр-постановщик мюзикла Иван Китанин.

А мечтают герои о разном. Снеговику (Сергей Гайдей, Антон Дикарев) нужен настольный хоккей, а трём поросятам – целый коттеджный посёлок. Серый Волк (Антон Байбаков, Никита Алёшин) мечтает выступать в цирке и уже научился ловко прыгать через скакалку и показывать фокусы. Золушка (Алёна Силивестрова) устала от своей сказки и постоянной уборки и решила отправиться в путешествие по кольцам Сатурна. Снежная Королева (Марина Головкина, Ирина Мезенева) хочет стать человеком, и в стремлении к своей цели не остановится ни перед чем.

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Вот только этим желаниям не суждено сбыться, ведь пропали волшебные часы Деда Мороза! Детектив Снеговик и его помощник Братец Лис (Антон Свиркин) открывают портал в сказки и отправляются на поиски преступника. И их, и всех зрителей ждёт множество сюрпризов. Ведь любимые герои оказываются совсем не такими, какими мы привыкли их видеть. Но все приключения завершатся благополучно, часы будут найдены, желания исполнены, а на сцену выйдут Дед Мороз (Сергей Головкин, Владимир Лютиков) и Снегурочка (Марина Козлова) и поздравят всех с Новым Годом!

Мюзикл «Новогодний детектив» можно будет увидеть с 18 декабря по 9 января. Расписание спектаклей можно посмотреть на сайте театра.