Рязанский музыкальный театр попал в лонг-лист премии «Звезда Театрала – 2024»

Благодаря активному зрительскому голосованию Рязанский музыкальный театр вошёл в лонг-лист премии «Звезда Театрала» сразу в двух номинациях – «Лучший региональный театр» и «Лучшая мужская роль второго плана» (Валерий Вахрамеев за роль князя Ярослава в символ-опере В.Лопухова «Александр Невский»).

Дирекция премии зрительских симпатий «Звезда Театрала» завершила обработку более 14.5 тысяч заявок, поступивших из различных уголков страны и мира с предложением отметить лучшие работы минувшего театрального сезона. Зрители номинировали более тысячи спектаклей и включили в свои заявки имена как многих ведущих, так и молодых актёров и режиссёров. Из всех этих многочисленных предложений, поступивших на сайт премии и в редакцию журнала «Театрал», сформирован лонг-лист из 16 номинаций. В каждую из них включены по 10 претендентов на награду. Теперь путем голосования зрителям предстоит сформировать шорт-лист, в который войдут претенденты, набравшие наибольшее число голосов.

В настоящее время стартовало голосование за попадание в шорт-лист премии. Оно проводится до 31 августа на официальном сайте премии «Звезда Театрала».

Претенденты, набравшие наибольшее число зрительских голосов, будут включены в шорт-лист премии, в котором останется по три кандидата на награду. Голосование по шорт-листу будет проходить осенью и завершится в конце ноября. Имена лауреатов XVII Международной премии «Звезда Театрала» по традиции будут объявлены на торжественной церемонии в Театре им. Вахтангова 16 декабря.