Рязанский музыкальный театр показал на фестивале «Видеть музыку» оперу «Александр Невский»

17 сентября Рязанский музыкальный театр впервые принял участие в IX фестивале музыкальных театров «Видеть музыку». Для показа на московской сцене жюри выбрало 37 спектаклей из Волгограда, Саратова, Астрахани, Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбурга и других городов. Об этом 7info сообщили в пресс-службе театра.

Рязанский музыкальный театр представил на суд зрителей и критиков символ-оперу В.Лопухова «Александр Невский». Показ состоялся на сцене ЦКИ «Меридиан».

— Участие в фестивале «Видеть музыку» для нас — хороший шанс оказаться в плеяде музыкальных театров и заявить о том, что мы тоже существуем, что нам в этом году уже 20 лет, — отметил режиссёр постановки Иван Китанин. — «Александр Невский» — это патриотический спектакль о русской истории, которую нужно помнить и знать. Материал достаточно сложный и с исторической, и с музыкальной точки зрения. Главный герой — великий полководец и государственный деятель, символ России, её непобедимости и несгибаемости. Отсюда и такое определение жанра — «символ-опера».

Хореограф-постановщик спектакля Дарья Захарова рассказала об особенностях работы на более масштабной сцене:

— В этой постановке волнения и переживания людей передаются через пластику и хореографию. В спектакле много грусти, но это светлая грусть, призывающая задуматься и сопереживать. Мы стараемся погрузить зрителя именно в такое состояние. На нашей камерной сцене сделать это, конечно, проще. Но у нас есть опыт работы и на больших площадках, поэтому, я уверена, что всё получится, мы соберёмся и выдадим максимум наших возможностей и эмоций.

Спектакль шёл в сопровождении оркестра под управлением заслуженного работника культуры РФ Сергея Проскурина, который выступил дирижёром-постановщиком символ-оперы. Фестивальный показ посетил и автор музыки и либретто «Александра Невского» Вячеслав Лопухов.

Современную постановку о героических страницах русской истории в столице приняли тепло: овации, цветы, восторженные отзывы и слова благодарности в адрес авторов, постановщиков и артистов.

На Фестиваль в столицу приедут такие театры, как Волгоградский музыкальный театр, Музыкальный театр им. Ф. Шаляпина (Санкт-Петербург), Детский музыкальный театр «Карамболь» (Санкт-Петербург), Саратовский академический театр оперы и балета, Государственный театр оперы и балета Удмуртской Республики имени П. И. Чайковского, Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии, Рязанский областной музыкальный театр, Музыкальный театр Республики Карелия, Театр музыки, драмы и комедии (Новоуральск), Оренбургский государственный областной театр музыкальной комедии, Астана-Опера, Самарский академический театр оперы и балета им. Д. Шостаковича.

Столичные театры также примут участие в Фестивале: Большой театр, «Новая Опера», «Геликон-опера», Московский академический Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, Детский музыкальный театр имени Наталии Сац, Московский театр оперетты, ДМТЮА, МДТЭ покажут самые громкие свои премьеры, подчеркивая значимость и статус самого масштабного смотра-панорамы современного российского музыкального театра — Фестиваля «Видеть музыку».

Спектакли Фестиваля «Видеть музыку» пройдут на сценах всех музыкальных театров Москвы в течение трех месяцев, а завершится этот смотр-панорама современного российского музыкального театра вручением Всероссийской премии «ЛЕГЕНДА» тем, кто отдал жизнь музыке и сцене, тем, кого уважают и любят и зрители, и критики, тем, кому мы говорим: «ВЫ — ЛЕГЕНДА».