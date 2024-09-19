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Рязанский музыкальный театр показал на фестивале «Видеть музыку» оперу «Александр Невский»

Автор: Алексей Самохин

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17 сентября Рязанский музыкальный театр впервые принял участие в IX фестивале музыкальных театров «Видеть музыку». Для показа на московской сцене жюри выбрало 37 спектаклей из Волгограда, Саратова, Астрахани, Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбурга и других городов. Об этом 7info сообщили в пресс-службе театра.

Рязанский музыкальный театр представил на суд зрителей и критиков символ-оперу В.Лопухова «Александр Невский». Показ состоялся на сцене ЦКИ «Меридиан».

Рязанский музыкальный театр показал на фестивале «Видеть музыку» оперу «Александр Невский»

— Участие в фестивале «Видеть музыку» для нас — хороший шанс оказаться в плеяде музыкальных театров и заявить о том, что мы тоже существуем, что нам в этом году уже 20 лет, — отметил режиссёр постановки Иван Китанин. — «Александр Невский» — это патриотический спектакль о русской истории, которую нужно помнить и знать. Материал достаточно сложный и с исторической, и с музыкальной точки зрения. Главный герой — великий полководец и государственный деятель, символ России, её непобедимости и несгибаемости. Отсюда и такое определение жанра — «символ-опера».

Рязанский музыкальный театр показал на фестивале «Видеть музыку» оперу «Александр Невский»

Хореограф-постановщик спектакля Дарья Захарова рассказала об особенностях работы на более масштабной сцене:

— В этой постановке волнения и переживания людей передаются через пластику и хореографию. В спектакле много грусти, но это светлая грусть, призывающая задуматься и сопереживать. Мы стараемся погрузить зрителя именно в такое состояние. На нашей камерной сцене сделать это, конечно, проще. Но у нас есть опыт работы и на больших площадках, поэтому, я уверена, что всё получится, мы соберёмся и выдадим максимум наших возможностей и эмоций.

Спектакль шёл в сопровождении оркестра под управлением заслуженного работника культуры РФ Сергея Проскурина, который выступил дирижёром-постановщиком символ-оперы. Фестивальный показ посетил и автор музыки и либретто «Александра Невского» Вячеслав Лопухов.

Современную постановку о героических страницах русской истории в столице приняли тепло: овации, цветы, восторженные отзывы и слова благодарности в адрес авторов, постановщиков и артистов.

На Фестиваль в столицу приедут такие театры, как Волгоградский музыкальный театр, Музыкальный театр им. Ф. Шаляпина (Санкт-Петербург), Детский музыкальный театр «Карамболь» (Санкт-Петербург), Саратовский академический театр оперы и балета, Государственный театр оперы и балета Удмуртской Республики имени П. И. Чайковского, Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии, Рязанский областной музыкальный театр, Музыкальный театр Республики Карелия, Театр музыки, драмы и комедии (Новоуральск), Оренбургский государственный областной театр музыкальной комедии, Астана-Опера, Самарский академический театр оперы и балета им. Д. Шостаковича.

Столичные театры также примут участие в Фестивале: Большой театр, «Новая Опера», «Геликон-опера», Московский академический Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, Детский музыкальный театр имени Наталии Сац, Московский театр оперетты, ДМТЮА, МДТЭ покажут самые громкие свои премьеры, подчеркивая значимость и статус самого масштабного смотра-панорамы современного российского музыкального театра — Фестиваля «Видеть музыку».

Спектакли Фестиваля «Видеть музыку» пройдут на сценах всех музыкальных театров Москвы в течение трех месяцев, а завершится этот смотр-панорама современного российского музыкального театра вручением Всероссийской премии «ЛЕГЕНДА» тем, кто отдал жизнь музыке и сцене, тем, кого уважают и любят и зрители, и критики, тем, кому мы говорим: «ВЫ — ЛЕГЕНДА».

Рязанский музыкальный театр показал на фестивале «Видеть музыку» оперу «Александр Невский»
Рязанский музыкальный театр показал на фестивале «Видеть музыку» оперу «Александр Невский»
Рязанский музыкальный театр показал на фестивале «Видеть музыку» оперу «Александр Невский»
Рязанский музыкальный театр показал на фестивале «Видеть музыку» оперу «Александр Невский»
Рязанский музыкальный театр показал на фестивале «Видеть музыку» оперу «Александр Невский»
Рязанский музыкальный театр показал на фестивале «Видеть музыку» оперу «Александр Невский»

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