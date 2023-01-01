Рязанский Музейный центр имени Солженицына со 2 по 8 января будет работать бесплатно

Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник делает рязанцам и гостям города новогодний подарок – со 2 по 8 января Музейный центр им. А.И. Солженицына можно посетить бесплатно.

Будут работать основная экспозиция и три выставки – «Экранизации А.И. Солженицына: смысловые параллели», «Н.Д. Хвощинская: «честная душа», «Созвездье русских словарей».

Музейный центр расположен в доме 24/42 по улице Николодворянской.

Время работы — с 10 до 18 часов.

Возрастное ограничение 12+