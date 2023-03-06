Рязанский музей-заповедник готовится к переезду в новое здание

В Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике полным ходом идёт подготовка к переезду в новое здание на улице Соборной. Об этом заявил директор музея Виталий Попов, – сообщает ГТРК «Ока».

Идёт упаковка экспонатов, 80% фондов уже готовы переезжать, оставшиеся 20% пока выставляются. Такелажники бережно упаковывают картины, сохраняя температурный режим от +18 до 22 градусов и соблюдая все маркировки. По словам главного хранителя фондов музея-заповедника Елены Шапиловой, большие картины уже находятся в специальном хранении, готовые к переезду.

Историко-архитектурный музей-заповедник является одним из старейших музеев России – он был основан в 1884 году. В настоящее время корпуса передаются во владение епархии.

Виталий Попов: «Я могу к этому относиться только как рязанец, который понимает, что в любые времена Кремль остаётся нашим главным архитектурным объектом, он в сердце каждого рязанца»

Новое здание строят с 2015 года. Открытие, как ожидается, состоится 1 декабря 2023 года.

Площадь 3-этажного здания нового музея составит около 20 тысяч квадратных метров, 7 тысяч квадратов займут экспозиции. На оставшейся территории откроются детский центр, библиотека, конференц-залы и зоны отдыха.