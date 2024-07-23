Рязанский Минздрав выиграл суд у бывшего главного врача ОКБ Андрея Карпунина

Советский районный суд вынес решение по исковому заявлению бывшего главного врача Областной клинического больницы Рязани Андрея Карпунина к рязанскому Минздраву. Об этом сообщает «Рязанский медицинский сайт».

Напомним, Карпунин покинул свой пост 13 мая, написав заявление об увольнении по собственному желанию. И уже 27 мая состоялось судебное заседание, в котором бывший главврач оспаривал дисциплинарное взыскание в виде замечания за «ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей и недостаточный контроль за деятельностью ОКБ». Об этом писали «КП-Рязань».

Как сообщает Рязанский медицинский сайт, взыскание появилось после того, как на Андрея Карпунина завели уголовное дело, однако его закрыли после финансовых проверок, не обнаружив состава преступления.

Речь о расходовании средств ОМС в ковидные 2021-2022 годы. Выяснилось, что средств на оказание патологоанатомической помощи не выделялось. Финансирование этого вида медицинской помощи определяется госзаданием от минздрава. На суде Андрей Карпунин утверждал, что бюджетной росписи не было, и госзадание по этому виду медпомощи в больнице не определялось. «При этом министр Прилуцкий в 2021 году подписал приказ, на основании которого мне поручили оказывать этот вид медицинской помощи без финансирования. Мои устные обращения разъяснить эту ситуацию, не имели ответа», — сообщил бывший главврач ОКБ.

На Рязанском медицинском сайте пишут, что руководитель больницы должен был оплачивать работу патологоанатомов из внебюджетных средств – тех денег, которые больница заработала, оказывая платные услуги населению. Но в связи с пандемией объем внебюджетных средств резко сократился. Тогда работу патологоанатомов стали оплачивать из средств ОМС.

Когда больница вернулась к нормальной работе, ОКБ вернула фонду эти деньги в полном объеме — 4 миллиона 301 тысячу рублей. Также она выплатила положенный штраф 430 тысяч рублей (10% от суммы позаимствованных денег). Все эти деньги больница заработала на оказании платных услуг.

Эта история и стала несостоявшимся уголовным делом, которое было заведено не только на Андрея Карпунина, но и заместителя министра здравоохранения региона Владимира Хоминца. После годового расследования 25 декабря 2023 года следствие пришли к выводу, что состава преступления нет.



Незадолго до увольнения Карпунин подал гражданский иск к областному Минздраву, в котором требовал признать и отменить приказ о назначении ему дисциплинированного взыскания. Однако 22 июля 2024 года Советский районный суд встал на сторону Минздрава. Он признал доводы ведомства обоснованными и справедливыми. Об этом Рязанскому медицинскому сайту сообщил его собственный источник. Вновь подтвердили факты нецелевого использования средств ОМС.

Минздрав приводил доводы о том, что клиника должна была использовать резервные варианты, а не средства ОМС.