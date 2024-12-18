Рязанский Минздрав объяснил причину перебоев работы скорой в Михайловском районе

На заседании регионального правительства 17 декабря обсуждались жалобы жителей Рязанской области на перебои в работе медицинских служб. Министр здравоохранения Александр Пшенников дал разъяснения по этим вопросам и сообщил о принятых мерах.

Проблемы с кадрами в Михайловском районе

В Михайловском районе одной из главных причин перебоев в работе скорой помощи стало отсутствие водителя. Пшенников пояснил, что этот вопрос оперативно решён.

«Обращение взято в работу незамедлительно. 13 декабря на постоянное место работы был найден водитель. На текущий момент в районе работают две бригады скорой, перебоев больше нет», — сообщил министр.

Ситуация с ФАПом в Захаровском районе

В Захаровском районе, в населённом пункте Елино, жители пожаловались на отсутствие фельдшера. Министр заверил, что закрытие фельдшерско-акушерского пункта (ФАПа) не планируется.

«Сейчас организована выездная работа по графику. Применяются передвижные медицинские комплексы, включая рентгенологическое оборудование. Летом в штат заступит целевой специалист, который сейчас заканчивает обучение», — уточнил Александр Пшенников.