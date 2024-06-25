Рязанский министр сообщил о высокой смертности от болезней органов дыхания

В России около трети всех штаммов бактерий, вызывающих пневмонию, устойчивы к пенициллину. После пандемии коронавируса проблема стала ещё более актуальной, врачам сложнее лечить пневмонии. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» сообщил министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников.

Он отметил, что в последнее время наблюдается высокая смертность от заболеваний органов дыхания, особенно среди пожилых людей. Если бабушки и дедушки заболевают пневмонией, то симптомы могут быть стёртыми, пенсионеры попадают в больницу уже в тяжёлом состоянии. Сопутствующие заболевания, такие как диабет, астма, болезни системы кровообращения, могут усугубить болезнь.

Однако есть способ снизить смертность от пневмоний — это вакцинация. В регионе доступна проверенная вакцина от пневмококковой инфекции, которая помогает как пожилым людям, так и людям трудоспособного возраста. Сделать прививку можно в клиническом кожно-венерологическом диспансере, процедура занимает не более 10 минут.

Министр рекомендует всем принять решение о вакцинации, чтобы не рисковать здоровьем и жизнью.