Рязанский медуниверситет проведёт курс по управлению здоровьем

Рязанский государственный медицинский университет открывает цикл дополнительного образования для взрослых «Управляй своим здоровьем». Обучение бесплатное для всех желающих от 18 лет.

Первое занятие пройдёт в среду, 29 марта, в 16 часов в медико-профилактическом корпусе по адресу: г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 7, к1, в аудитории 344 (3 этаж).

После прохождения курса вы сможете грамотно выстраивать своё поведение, чтобы корректировать проблемы со здоровьем, а также помочь советом близким и сделать ваш образ жизни более счастливым и гармоничным. Все завершившие курс получат свидетельство об обучении в Рязанском государственном медицинском университете.

Темы обучения:

1 занятие. Физическая грамотность. Принципы и правила физических тренировок. Влияние физических нагрузок на организм. Гипокинезия. Перенапряжение.

2 занятие. Оценка физической активности для составления индивидуального плана здоровья.

3 занятие. Здоровое сердце. Комплекс физических упражнений для укрепления сердечно-сосудистой системы.

4 занятие. Масса тела и здоровье. Принципы рационального питания.

5 занятие. Женщины – Женское здоровье.

Мужчины — Силовая тренировка. Виды. Правила. Противопоказания.

6 занятие. Здоровые легкие. Витаминотерапия.

Записаться на обучение можно по телефону 97-18-37 (деканат факультета дополнительного образования).

Занятия будут проходить по средам, продолжительность — полтора-два часа с небольшим перерывом.

Возрастное ограничение 18+