Среда, 29 марта, 2023
Татьяна Проводина

Рязанский медуниверситет проведёт курс по управлению здоровьем

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Рязанский государственный медицинский университет открывает цикл дополнительного образования для взрослых «Управляй своим здоровьем». Обучение бесплатное для всех желающих от 18 лет.

Первое занятие пройдёт в среду, 29 марта, в 16 часов в медико-профилактическом корпусе по адресу: г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 7, к1, в аудитории 344 (3 этаж).

После прохождения курса вы сможете грамотно выстраивать своё поведение, чтобы корректировать проблемы со здоровьем, а также помочь советом близким и сделать ваш образ жизни более счастливым и гармоничным. Все завершившие курс получат свидетельство об обучении в Рязанском государственном медицинском университете.

Темы обучения:

1 занятие. Физическая грамотность. Принципы и правила физических тренировок. Влияние физических нагрузок на организм. Гипокинезия. Перенапряжение.

2 занятие. Оценка физической активности для составления индивидуального плана здоровья.

3 занятие. Здоровое сердце. Комплекс физических упражнений для укрепления сердечно-сосудистой системы.

4 занятие. Масса тела и здоровье. Принципы рационального питания.

5 занятие. Женщины – Женское здоровье.

Мужчины — Силовая тренировка. Виды. Правила. Противопоказания.

6 занятие. Здоровые легкие. Витаминотерапия.

Записаться на обучение можно по телефону 97-18-37 (деканат факультета дополнительного образования).

Занятия будут проходить по средам, продолжительность — полтора-два часа с небольшим перерывом.

Возрастное ограничение 18+

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