Рязанский «М5 Молл» готовится к «Вторжению пауков»

1 декабря в рязанском ТРЦ «М5 Молл» ждут необычных постояльцев. В экспозиции новой выставки ТРЦ с довольно грозным названием «Вторжение пауков» – редкие и необычные представителей саванн и тропиков. Скорпионы, мадагаскарские тараканы, пауки-птицееды и необычный леопардовый геккон с экзотическим названием эублефар…

На новой выставке можно не только увидеть вживую этих экзотических животных, но и узнать много нового об образе их жизни, получить ответы на самые неожиданные вопросы. Например, сколько длится линька пауков, может ли птицеед охотиться на птицу, шипят ли тараканы, сколько глаз у пауков и какой представитель членистоногих самый опасный.

Ареал обитания живых выставочных экспонатов «М5 Молл» охватывает почти все континенты планеты, обходя стороной, пожалуй, только Антарктиду и северную Европу. А по названиям некоторых животных можно безошибочно узнать об их родине.

Например, имя крупного древесного паука-птицееда Тринидатский шеврон отсылает к жаркому и влажному климату карибских островов Тринидад и Тобаго. В естественной среде обитания этот членистоногий живет на стволах деревьев, очень быстрый и умеет ловко прыгать.

Другой обитатель экспозиции «М5 Молл» родом из саванн Бразилии, имеет яркий экстерьер, особую пометку «редкий» и труднопроизносимое название – птицеед Нанду Колоратовилосус. Размах лап этого экзотического гиганта почти 20 сантиметров, а вот характер отличатся излишней нервозностью.

И таких необычных представителей паукообразных на выставке будет более тридцати. Особое место в экспозиции отведено «черному угольку» из мира членистоногих, а по совместительству самому желанному и редкому экземпляру коллекций у киперов – Граммостоле пульхра. Эти пауки настолько редкие, что увидеть их можно только на выставках, аналогичных «М5 Молл».

Экспозиция «Вторжение пауков» будет работать в рязанском «М5 Молл» с

1 декабря по 31 января в помещении напротив магазина «Котофей», вход №2. Вход платный. Стоимость взрослого билета 350 рублей, детского – 300 рублей, дети до трех лет – бесплатно. На выставке можно заказать экскурсию по телефону: 8-915-718-89-98. Возрастное ограничение: 0+.

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