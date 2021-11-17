Рязанский квнщик Максим Гундарев умер от коронавируса в возрасте 45 лет. Об этом сообщается на странице шоу-группы «Головы», участником которой был Максим.

О смерти своего друга написала рязанка Екатерина Герда. По её словам, «Максим ушел, заболев известной болезнью 20 года, но не выкарабкался! Сердце не выдержало в реанимации».

РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким покойного.

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