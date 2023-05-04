Рязанский кремль представил программу Ночи музеев-2023

Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник приглашает на международную акцию «Ночь музеев-2023» 20 мая с 18 до 22 часов.

Акция стартует в 18 часов концертной программой учащихся Рязанского музыкального колледжа им. Г. и А. Пироговых и группы «Баттерфляй» (г. Рязань) (сценическая площадка).

В 18:15 – презентация альбома-каталога «Рязанский кремль в фотографиях» (Дворец Олега, 3 этаж).

В 18:30, 19:00 – «Из истории танца» — мастер-класс танцевальной студии «Белый бал» (Дворец Олега, 3 этаж).

18:00-19:45 – выставка «Время и деньги. Как защищали деньги». (Музей Рязанского отделения Банка России). Мастер-класс «Проверь банкноту в кошельке!» (Дворец Олега).

Экспозиции и выставки музея можно будет посетить бесплатно.

Будут открыты выставки во Дворце Олега «Поневы, кички и рога» и «Это самый лучший город на Земле…».

В рамках акции будут оказываться и платные услуги:

В 21 и 22 часа пройдёт иммерсивная экскурсия «Голоса истории» (стоимость билета – 1200 рублей).

В 18:30, 19:30, 21:00 проведут автобусную экскурсию по городу «Реки и мосты Рязани». Открыта предварительная продажа в кассе музея, стоимость билета — 390 рублей. Экскурсовод – к.и.н., зав. сектором отдела истории Ирина Кусова.

В 18:00, 19:30, 21:00 пройдёт мастер-класс «Поиграем-ко во доски шахматны, в тавлеи золочёны…». Стоимость билета – 400 рублей. Открыта предварительная продажа билетов на сайте и в кассе музея.

Также работает историческое фотоателье.

Средства от продажи билетов потратят на печать изданий музея. Справки по телефону 27-28-36.

Возрастное ограничение 12+