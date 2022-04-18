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Понедельник, 18 апреля, 2022

Рязанский танцевальный коллектив FUNKY ORANGE приглашает на отчётный концерт

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Рязанский танцевальный коллектив FUNKY ORANGE приглашает на отчётный концерт

7info7

Танцевальный коллектив FUNKY ORANGE приглашает рязанцев на отчётный концерт «8 лет бесконечной любви». Событие состоится 30 апреля.

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Участники FUNKY ORANGE танцуют хип-хоп и пробуют себя в разных танцевальных направлениях. В коллективе занимаются дети от 3 до 16 лет. Команда FUNKY ORANGE лауреатами, победителями, обладателями гран-при и спецпризов различных конкурсов и фестивалей Рязанской, Тульской и Московской областей.

— Любим яркие события и шумные вечеринки. Мы больше ,чем просто танцевальный коллектив, МЫ ОДНА СЕМЬЯ, где все дружат, поддерживают друг друга и стремятся танцевать еще лучше и круче, — рассказывают о себе участники коллектива.

Рязанский танцевальный коллектив FUNKY ORANGE приглашает на отчётный концерт
Рязанский танцевальный коллектив FUNKY ORANGE приглашает на отчётный концерт
Рязанский танцевальный коллектив FUNKY ORANGE приглашает на отчётный концерт

Начало концерта — 14.00.

Место проведения — улица Костычева, дом 1 (Дворец культуры РГАТУ).

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