Рязанский танцевальный коллектив FUNKY ORANGE приглашает на отчётный концерт

Танцевальный коллектив FUNKY ORANGE приглашает рязанцев на отчётный концерт «8 лет бесконечной любви». Событие состоится 30 апреля.
Участники FUNKY ORANGE танцуют хип-хоп и пробуют себя в разных танцевальных направлениях. В коллективе занимаются дети от 3 до 16 лет. Команда FUNKY ORANGE лауреатами, победителями, обладателями гран-при и спецпризов различных конкурсов и фестивалей Рязанской, Тульской и Московской областей.
Начало концерта — 14.00.
Место проведения — улица Костычева, дом 1 (Дворец культуры РГАТУ).
Возрастное ограничение 0+.