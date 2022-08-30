Рязанский избирком передал ТИКам бюллетени для выборов губернатора

Во вторник, 30 августа, Избирком Рязанской области передал бюллетени для голосования на выборах губернатора территориальным избирательным комиссиям.

Процедура передачи проходила на площадке Рязанской областной типографии.

В общей сложности передано 885 600 бюллетеней. В дальнейшем они будут распределены по участковым избирательным комиссиям.

Бюллетени изготовлены в формате листа А4, на котором в алфавитном порядке уместились все 5 кандидатов, которые участвуют в выборах.

Голосование пройдёт 9, 10 и 11 сентября.