Рязанский художник Виктор Иванов отмечает 100-летний юбилей

2 августа 2024 года исполнилось 100 лет народному художнику СССР, действительному члену Российской академии художеств, лауреату государственных премий, премий им. Н. П. Крымова и А. А. Пластова и международной премии им. М. А. Шолохова, почётному гражданину Рязанской области Виктору Ивановичу Иванову.

Художника с юбилеем поздравил губернатор Рязанской области Павел Малков. Глава региона поблагодарил Иванова за огромный вклад в развитие изобразительного искусства.

— Всё его искусство посвящено людям труда, очень много работ о любимом рязанском крае, — написал Малков в телеграм-канале.

Галерея Виктора Иванова с успехом работает в Рязани.

РИА 7info присоединяется к многочисленным поздравлениям юбиляру!