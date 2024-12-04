Среда, 4 декабря, 2024
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Рязанский хореографический коллектив «Своя КОМпания» завоевал серебро на Всероссийском конкурсе

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Валерия Мединская
Фото из группы Рязанского Дворца детского творчества во ВКонтакте

Танцевальный коллектив Рязанского Дворца детского творчества «Своя КОМпания» стал серебряным призером VI Всероссийского конкурса хореографического искусства PRESTIGE DE LA DANCE. На творческом испытании в Москве встретились коллективы из 20 городов России и ближнего зарубежья. Об этом сообщает учреждение в группе во «ВКонтакте».

Коллектив «Своя КОМпания» принимал участие в разных категориях конкурса. Стал Лауреатом I степени в номинациях «Современный танец» – «Кем ты хотел стать, когда вырастешь?» для участников в возрасте от 13 до 15 лет и «Современный танец» – «Химическая реакция» для 16–18 лет. Танцоры заслужили звание Лауреатов II степени в номинации «Эстрадный танец» – «Зáлитые солнцем» в возрасте 13–15 лет.

Всего на конкурсе было представлено 210 хореографических работ, которые оценивало профессиональное жюри. Победителей определяли путем подсчета среднего балла.

Рязанский хореографический коллектив «Своя КОМпания» завоевал серебро на Всероссийском конкурсе
Рязанский хореографический коллектив «Своя КОМпания» завоевал серебро на Всероссийском конкурсе
Рязанский хореографический коллектив «Своя КОМпания» завоевал серебро на Всероссийском конкурсе

Фото из группы Рязанского Дворца детского творчества во “ВКонтакте”.

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