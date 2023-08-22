Рязанский государственный академический русский народный хор им. Е. Попова принял участие во Всероссийской хоровой акции, посвященной Дню Государственного флага Российской федерации. Об этом сообщила страница Рязанской филармонии ВКонтакте.
Рязанский хор им. Е. Попова принял участие в акции ко Дню флага
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