Рязанский губернатор Малков ответил на вопрос о готовности работать на Донбассе

Губернатор Рязанской области Павел Малков в интервью программы «Поговорим по-человечески» telegram-канала «16 негритят» ответил на вопрос о готовности работать на Донбассе. Интервью опубликовано 20 февраля.

Малкову задали вопрос, как он поступит, если его попросят поехать работать на Донбасс.

– Я человек команды. Если скажут, то поеду, – заявил глава региона.

При этом своё назначение в Рязанскую область он назвал высоким доверием президента Владимира Путина.

– Здесь приложу все усилия, чтобы оправдать это доверие, чтобы Рязанская область развивалась, процветала. Но если когда-нибудь так случится, что потребуется ехать, я готов, – сказал он.

Напомним, врио губернатора Рязанской области Павел Малков был назначен в мае 2022 года. В сентябре его кандидатуру рязанцы поддержали на выборах главы региона.