Рязанский губернатор Малков ответил на вопрос о готовности работать на Донбассе

Губернатор Рязанской области Павел Малков в интервью программы «Поговорим по-человечески» telegram-канала «16 негритят» ответил на вопрос о готовности работать на Донбассе. Интервью опубликовано 20 февраля.
Малкову задали вопрос, как он поступит, если его попросят поехать работать на Донбасс.
При этом своё назначение в Рязанскую область он назвал высоким доверием президента Владимира Путина.
Напомним, врио губернатора Рязанской области Павел Малков был назначен в мае 2022 года. В сентябре его кандидатуру рязанцы поддержали на выборах главы региона.
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