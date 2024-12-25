Рязанский Госуниверситет имени Есенина отметил 109-летие

Во вторник, 24 декабря, 109-й день рождения отметил один из старейших университетов Рязани, сообщает сайт мэрии.

РГУ имени С. А. Есенина прошел большой исторический путь от женского учительского института до классического университета, опорного вуза региона, известного не только в нашей стране, но и за ее пределами.

В торжественном вечере, посвященном Дню университета, приняли участие член Комитета Совета Федерации РФ по науке, образованию и культуре Игорь Мурог, и.о. министра образования региона Ольга Васина, митрополит Рязанский и Михайловский Марк, депутаты областной Думы, руководители и сотрудники вуза, преподаватели, аспиранты и студенты.

Первый зампред правительства Анна Рослякова вручила представителям вуза региональные награды: знаки Губернатора «Надежда и опора», «За усердие» и Благодарности Правительства Рязанской области. Приветствуя участников торжественно вечера, она отметила, что глава региона Павел Малков и Правительство области уделяют большое внимание вузу, его развитию. «Несмотря на 109-летнюю историю РГУ, уверена, все лучшие годы университета еще впереди. Здесь работают талантливые преподаватели, учатся замечательные студенты. Именно они создают неповторимую атмосферу, которая отличает каждое образовательное учреждение. Рязанская область очень рассчитывает на РГУ, вуз не только гордость региона, но и одна из главных кузниц кадров».

Сенатор Игорь Мурог передал коллективу вуза Благодарственное письмо за весомый вклад в развитие науки, образования и подготовку высококвалифицированных кадров за подписью Председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой.

В рамках мероприятия состоялось награждение победителей конкурсов «Профессионал года», «Студент года 2024». Также было отмечено лучшее подразделение вуза – институт истории, философии и политических наук. Прошел концерт творческих коллективов РГУ.

«Я поздравляю вуз со 109-м днем рождения. За столько лет университет накопил немало страниц славной истории. Но все самое лучшее и светлое у вуза впереди. Рязань ждет выпускников университета в учреждениях культуры, образования, спорта, на предприятиях, потому что вы — завтрашний день нашего города. С днем рождения, любимый университет», — сказала в своей речи заместитель главы администрации Лариса Крохалева.

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Профессорско-преподавательский состав и ветеранов университета наградили почетными грамотами, благодарностями и ценными подарками за многолетний плодотворный труд и вклад в развитие города и области.

По традиции в честь Дня университета лучшим студентам в различных номинациях присвоены звания «Студент года».

Для всех присутствующих творческие коллективы вуза подготовили праздничный концерт.