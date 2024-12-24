В Рязани назвали победителей регионального конкурса «Профессионал года 2024». Результаты сообщил исполняющий обязанности ректора РГУ имени С.А. Есенина Дмитрий Боков.

Гран-при конкурса «Профессионал года 2024» получил Виталий Попов.

Профессионал года в сфере образования – Наталья Тесликова.

Профессионал года в сфере предпринимательства – Алексей Карпунин.

Профессионал года в сфере юриспруденции – Елена Немецкая.

Профессионал года в сфере журналистики – Зоя Мозалева.

Профессионал года в сфере информационных технологий – Александр Кузнецов.

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Профессионал года в сфере туризма – Виталий Попов.

«Поздравляем победителей с заслуженной наградой! Надеюсь, конкурс станет ежегодным, а число номинаций и участников увеличится», — пишет Дмитрий Боков.

Конкурс проводился с целью выявить и подчеркнуть заслуги выдающихся мастеров своего дела, популяризировать профессии, важные для области.