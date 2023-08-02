Рязанский десантник сыграл свадьбу в День ВДВ

Жители поселка Смолино Челябинской области рассказали КП подробности о маньяке Владимире Ческидове и его матери. По версии следствия, женщина все прекрасно понимала и видела издевательства над пленной девушкой. «Валя мне хвалилась: такая хорошая девушка у Володи, помогает мне всегда! Она ее всегда называла только словом «девушка». Без имени. Я...