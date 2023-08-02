Среда, 2 августа, 2023
На главнуюНовости Рязани

Рязанский десантник сыграл свадьбу в День ВДВ

7info
Фото: vk.com/zagsrzn

В Ряжске в День ВДВ сыграли свадьбу Алексей и Аурика, сообщает ГУ ЗАГС Рязанской области.

— 2 августа у Алексея не только празднование дня ВДВ, но и заключение брака с Аурикой. Поздравляем молодоженов и всех десантников! — говорится в сообщении.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Момент наезда на собаку на Касимовском шоссе попал на видео

Видео инцидента опубликовано в группе «Подслушано у водителей Рязани».

В аномальной зоне помолятся Перуну для победы России в спецоперации

Также гостей, приехавших в Молебки 5 и 6 августа, ждут ярмарка, мастер-классы по шаманизму, бытовой магии.

Миронов назвал очередные «страшилки» Киева проявлением слабости бандеровского режима

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке новых ударов по территории России

Специалист по природным катастрофам раскрыл, где в России появятся смерчи

Рязанская область находится в зоне риска. Также учёный считает, что смерчи могут возникнуть в Москве, Санкт-Петербурге.

В центре Рязани состоялся праздник в честь Дня ВДВ

В среду, 2 августа, в центре Рязани на площади Ленина состоялся масштабный праздник в честь 93-й годовщины образования воздушно-десантных войск.

В Рязани «озверевшие собаки» повредили автомобиль

Животные могли пытаться достать спрятавшегося в районе колеса кота.

По делу о хищениях в рязанской Академии ФСИН задержан экс-руководитель Александр Крымов

Во вторник, 1 августа, судья Басманного районного суда Москвы Н. Дударь отправил Крымова под домашний арест до 1 октября.

Экс-глава администрации Елатьмы собирается в депутаты

Среди своих плюсов Данилов назвал сформированную команду единомышленников, поддержку горожан и градообразующего предприятия.

Рязанская области в числе лидеров нацпроекта «Производительность труда»

При составлении рейтинга учитывалось, сколько предприятий повысили производительность, как широко используются меры господдержки нацпроекта

СРЗП требует ограничить тарифы естественных монополий

Для борьбы с бедностью и снижения потребительских цен необходимо государственное регулирование тарифов естественных монополий, убежден руководитель думской фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.Он отметил, что в последние дни весенней сессии думское большинство «Единой России» отклонило законопроект СРЗП об ограничении роста тарифов. «Мы предлагали определять уровень тарифов...

Павел Малков: В Михайловском районе профессиональный и комплексный подход к формированию комфортной среды

Во вторник, 1 августа, губернатор Павел Малков посетил в ходе рабочей поездки город Михайлов. Губернатор посетил, в частности, парк «Семейный». Глава администрации Михайловского района Евгений Сидоров проинформировал, что создание нового общественного пространства в городе началось в 2020 году за счет средств муниципального и областного бюджетов. Было произведено планирование и озеленение территории, обустроены тротуары и дорожки. В этом году парк...

Соседи рассказали подробности о челябинском маньяке и его матери

Жители поселка Смолино Челябинской области рассказали КП подробности о маньяке Владимире Ческидове и его матери. По версии следствия, женщина все прекрасно понимала и видела издевательства над пленной девушкой. «Валя мне хвалилась: такая хорошая девушка у Володи, помогает мне всегда! Она ее всегда называла только словом «девушка». Без имени. Я...
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации