Четверг, 27 октября, 2022
Татьяна Проводина

Рязанский депутат Олег Шишов перешёл из ЛДПР в «Единую Россию»

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Фото с сайта Рязанской городской думы

Депутат Рязанской городской думы по избирательному округу №17 Олег Шишов перешёл во фракцию «Единая Россия». Ранее он состоял в ЛДПР.

Об изменении состава фракции сообщили на заседании городского парламента.

Рязанский депутат Олег Шишов перешёл из ЛДПР в «Единую Россию»
Рязанский депутат Олег Шишов перешёл из ЛДПР в «Единую Россию»

Также состав единороссов в Рязанской городской думе пополнился депутатом, ранее работавшим вне объединений. К фракции «Единая Россия» присоединилась парламентарий Татьяна Климова, председатель комитета по социальным вопросам Рязанской городской думы.

Рязанский депутат Олег Шишов перешёл из ЛДПР в «Единую Россию»

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