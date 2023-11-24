Рязанский депутат Александр Пучков и Благотворительный фонд «Мамино сердце» оказывают помощь фронту

С первых дней проведения специальной военной операции рязанцы показали особое единение. От мала до велика они вносят свой вклад в поддержку участников СВО и жителей освобождённых территорий. Немаловажную работу в этом направлении проводит благотворительный фонд «Мамино сердце». Фонд не имеет собственной материально-технической базы, но благодаря усилиям спонсоров и неравнодушных граждан волонтёрам удаётся организовывать и отправлять в зону проведения СВО гуманитарные конвои. Осенью 2023 года гуманитарную помощь отправляли на фронт несколько раз, в составе конвоев — всё самое необходимое для бойцов на передовой. Курировал гуманитарные миссии депутат Рязанской городской Думы Александр Пучков.

Александр Пучков поделился с корреспондентами 7info: впервые помощь в составе гуманитарных конвоев фонда «Маминого сердца» для фронта удалось отправить год назад. Собирали всё необходимое для бойцов на передовой вместе с Пучковым его товарищи, знакомые, коллеги. На просьбу помочь откликнулись неравнодушные рязанцы-волонтёры. Так и зародился тренд помогать всем вместе тем, кому сейчас как никогда нужна поддержка.

И вот гуманитарные миссии Благотворительного фонда «Мамино сердце», которые возглавляет рязанский депутат, — это уже добрая традиция, которая особенно укрепилась осенью 2023 года. Из Рязанской области отправилось сразу несколько конвоев. У линии боевого соприкосновения Александра Пучкова встречали добрые друзья фонда, военные Донбасса. Среди них — командир разведывательного батальона, Герой России, коренной дончанин. Кстати, местные бойцы сотрудничают с фондом «Мамино сердце» с самого его основания. Директор фонда Мария Муравьёва рассказывает: за эти годы удалось сделать многое, дружба принесла свои плоды, а совместные проекты находили отклики и поддержку на разных уровнях.

Как проходили недавние гуманитарные миссии? Пучков признаётся: ощущения от встречи с бойцами в зоне СВО непередаваемые, каждая миссия — проходит эмоционально, тепло, в обстановке дружбы и поддержки С собой у депутата в его поездках — письма и открытки от детей, получив которые, бойцы не могут сдержать слёзы. В такие моменты становится понятно: на передовой любая, даже самая малая поддержка важна.

— Для меня, как для гражданина России, важно помочь своей Родине, помочь ребятам, которые отстаивают её интересы, которые её защищают. Я считаю это своей прямой обязанностью, — гордостью заявляет депутат.

Мария Муравьёва делится радостью: ряды волонтёров продолжают пополняться новыми лицами. Среди тех, кто хочет помогать, люди разных профессий и возрастов — школьники и студенты, политики и бизнесмены… Все они работают в единой связке и каждый помогает тем, чем может.

— Помогать — это порыв души. Помогать несложно! Если у человека есть такая потребность, это нужно делать. Помогая другим, вы реализуете свои самые важные личностные качества и показываете другим важнейший пример. Только заручившись помощью и поддержкой друг друга, мы с уверенностью можем говорить о том, что у нашей страны есть будущее, — говорит Мария.

А ещё важно — трепетно хранить память о бойцах, которые отдают свои жизни, защищая нашу Родину. Сразу после возвращения из гуманитарной миссии Александр Пучков принял участие в высадке деревьев на Аллее Героев. Оберегать нашу общую память и помогать — вот важные задачи, которые, по его мнению, встают сейчас перед каждым неравнодушным человеком. Вместе с фондом «Мамино сердце» в будущем проект по увековечению памяти Героев будет продолжен.