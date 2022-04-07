Рязанский цирк уйдёт на каникулы после 24 апреля

После 24 апреля цирк в Рязани уйдёт на каникулы, сообщает страница цирка ВКонтакте.

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Сейчас для рязанцев проходят представления «Цирк Легенда». Эта программа станет заключительной перед предстоящим перерывом.