Рязанский цирк уйдёт на каникулы после 24 апреля

После 24 апреля цирк в Рязани уйдёт на каникулы, сообщает страница цирка ВКонтакте.
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Сейчас для рязанцев проходят представления «Цирк Легенда». Эта программа станет заключительной перед предстоящим перерывом.
После 24 апреля цирк в Рязани уйдёт на каникулы, сообщает страница цирка ВКонтакте.
Сейчас для рязанцев проходят представления «Цирк Легенда». Эта программа станет заключительной перед предстоящим перерывом.
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