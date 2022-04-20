9.4 C
Рязань
Среда, 20 апреля, 2022

Рязанский бизнес-омбудсмен добился прекращения дела в отношении предпринимателя

spot_img
На главнуюНовости Рязани

Рязанский бизнес-омбудсмен добился прекращения дела в отношении предпринимателя

7info7

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рязанской области Михаил Пронин добился прекращения административного дела в отношении организации. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного.

- Реклама -

В отношении предпринимателя, чья организация сдаёт недвижимость в аренду, провели внеплановую проверку. Контрольно-надзорный орган проверил документы и выявил факт нецелевого использования участка.

Благодаря позиции бизнес-омбудсмена Михаила Пронина удалось доказать, что нарушения законодательства не было. Дело об административном правонарушении было прекращено.

Участие в проведении проверок и отстаивание позиций бизнеса в суде – одно из направлений деятельности уполномоченного. Помощь оказывается на безвозмездной основе в рамках работы института.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяВ Рязани появится новый прокат самокатов и велосипедов
Комментарии для сайта Cackle