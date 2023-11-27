Актер из Рязани снялся в новой версии «Бременских музыкантов»

Премьера фильма намечена на 1 января 2024 года.

В первый день Нового года на киноэкраны страны выйдет музыкальная сказка режиссёра Алексея Нужного «Бременские музыканты». Одну из ролей в этом фильме сыграл рязанец Василий Атанов. Не так давно он занимался в образцовом театре-студии «Экспромт» на базе Дворца детского творчества. А сегодня работает на одной площадке с Сергеем Буруновым, Марией Ароновой, Константином Хабенским, Дмитрием Дюжевым и другими мастерами театра и кино.

Несмотря на молодые годы, Василий Атанов уже успел сняться в нескольких популярных проектах: «Петр II», (слуга Карла), режиссер Николай Бурлак, «Политех», (роль Ярик), режиссер Алексей Зотов, «Стой, не то мама будет гадать», (роль Олег), режиссер Гузэль Киреева, «Бременские музыканты», (горожанин), режиссер Алексей Нужный, «Училки в законе» третий сезон (роль Толстый), «Стрим», (роль пухляк),

«Велеколепная пятёрка», (роль клон), «Агентство Антитролль», (роль Юра).

Так же он учится в Российском государственном институте сценических искусств.

Желаем нашему земляку удачи и с нетерпением ждём новых проектов с его участием.