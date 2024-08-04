Рязанских железнодорожников поздравили с профессиональным праздником

В преддверии Дня железнодорожника, который отметят в этом году 4 августа, в Рязани состоялось праздничное мероприятие, посвящённое труженикам стальных магистралей. В торжественной обстановке в адрес работников Московско-Рязанского региона Московской железной дороги прозвучали слова благодарности, тёплые музыкальные поздравления. Лучшие работники и ветераны отрасли получили заслуженные награды.

Профессиональный праздник рязанские железнодорожники встречают с достойными результатами. Основные показатели озвучил заместитель начальника Московской железной дороги по территориальному управлению Сергей Дмитров. За первое полугодие 2024 года объём погрузки на Московско-Рязанском регионе превысил 5 миллионов тонн, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вырос объём погрузки и в 2023 году, превысив 10,5 миллионов тонн грузов.

В декабре 2023 года завершился крупный проект — была построена соединительная ветвь от станции Ряжск-1 к агропромышленной компании. Сегодня станция Ряжск входит в пятёрку крупнейших станций МЖД по объёмам погрузки зерна. Проведенный капитальный ремонт пути на участке Луховицы — Зарайск позволил нарастить объемы перевозок продукции местных производителей.

Увеличивается и количество пассажиров, выбирающих железнодорожный транспорт. В Рязанской области воспользовались им более 770 тысяч человек. Пригородным железнодорожным сообщением в регионе пользуются более 2,4 миллиона пассажиров. Серьёзное внимание уделяется социальной сфере. В Рязанской области работают два детских сада АО «РЖД» и сеть учреждений здравоохранения «РЖД Медицина», которые обслуживают не только работников компании, но и более 30 тысяч жителей региона.

Сегодня в Московско-Рязанском регионе МЖД работает почти 6,5 тысяч человек, треть из которых – молодые сотрудники до 35 лет. Компания уделяет пристальное внимание поддержке молодежи и оказывает содействие ее профессиональному росту. Лучшие работники отрасли были награждены благодарственными письмами, грамотами, ценными подарками от РЖД, МЖД, правительства Рязанской области, областной и городской Дум. Сергей Дмитров поблагодарил железнодорожников за высокий профессионализм и самоотдачу, выразил уверенность в их дальнейших успехах и пожелал здоровья и благополучия.

— Сегодня, как и два века назад, стальные магистрали являются элементом национальной экономики, обеспечивая связанность территорий нашей огромной страны. Каждый труженик магистрали вносит свой вклад в бесперебойную и надёжную работу железной дороги, — отметил Сергей Дмитров.

Ярким моментом торжества стало чествование железнодорожных династий Никоновых, Шаниных и Кудряшовых.

Подарком в преддверии праздника для железнодорожников стал концерт с участием рязанских артистов и творческих коллективов.