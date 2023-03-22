Рязанских производителей приглашают к участию в конкурсе программы «100 лучших товаров России»

8 февраля 2023 года стартовал 26-й Всероссийский конкурс программы «100 лучших товаров России». Участниками могут стать организации, предприятия, индивидуальные предприниматели в том числе из Рязани и области.

Программа вот уже 25 лет способствует повышению потребительского рейтинга разных продуктов и услуг, которые завоевали право называться лучшими.

Победа в конкурсе позволяет увеличить продажи, получить преимущества при выводе товара на новые рынки сбыта и привлечь новых клиентов.

Номинации конкурса:

— «Продовольственные товары»;

— «Промышленные товары для населения»;

— «Продукция производственно-технического назначения»;

— «Изделия народных и художественных промыслов»;

— «Услуги для населения»;

— «Услуги производственно-технического назначения».

Подробности – на сайтах программы «100 лучших товаров России» и ФБУ «Рязанский ЦСМ».

Приём заявок на участие продлится до 20 мая в ФБУ «Рязанский ЦСМ», телефон (4912) 55-00-06.