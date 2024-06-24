Понедельник, 24 июня, 2024

Рязанские врачи восстановили мужчине функцию языка с помощью пересадки

Автор: Кристина Аманн

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У 49-летнего жителя региона в Рязанском онкологическом диспансере обнаружили опухоль полости рта, которая распространилась на язык. Мужчине пришлось полностью его удалить, а также участок дна полости рта. О том, как врачи восстановили пациенту качество жизни, рассказала пресс-служба министерства здравоохранения Рязанской области.

Врачи онкоцентра взяли участок мышцы в области предплечья и пересадили в зону операции. Они отмечают, что это сложная операция. Хирург выполняет практически ювелирную работу при помощи интероперационного микроскопа.

Главный врач Рязанского онкологического центра Алексей Григорьев сказал, такие операции для врачей не редкость. Их выполняют около 10-ти в год. Отмечается, что пациент не теряет качество жизни, может глотать пищу и разговаривать.

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