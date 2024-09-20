Рязанские врачи спасли подростка, который получил серьезные травмы в ДТП

В Областной детской клинической больнице Рязани спасли 14-летнего подростка, который получил тяжелую травму в ДТП. Историю юного пациента рассказали в группе регионального министерства здравоохранения.

Сразу после аварии ребенок впал в кому, в которой находился в течение месяца. У пострадавшего диагностировали травму головы, разрыв печени, селезенки, ушибы легких и сердца, компрессионный перелом позвоночника, переломы конечностей.

За жизнь подростка боролась целая команда специалистов, состоящая из травматологов, хирургов, реаниматологов. Затем за дело взялись медики отделения реабилитации и восстановительной терапии.

Долгое время парень не мог даже поворачиваться в кровати, почти не разговаривал, сознание было «спутанным». Питался он внутривенно, дышал с помощью трахеостомы — созданного хирургическим путем отверстия, которое обеспечивает возможность дыхания. Постепенно молодой человек научился правильно двигаться и четко говорить. Он заново учился запоминать слова, писать, держать в руках ложку, выполнять другие простейшие бытовые действия, обслуживать себя. Реабилитационные мероприятия включали в себя не только физиопроцедуры, массаж, лечебную гимнастику, занятия на высокотехнологичном роботизированном оборудовании, но и аудиотренинг, музыкотерапию.

Сейчас мальчик смог встать с постели. Пока он передвигается на костылях, но делает это самостоятельно. Отмечается, что реабилитация у него продолжается, но прогнозы благоприятные.