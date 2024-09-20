Пятница, 20 сентября, 2024

Рязанские врачи спасли подростка, который получил серьезные травмы в ДТП

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: vk.com/minzdravro

В Областной детской клинической больнице Рязани спасли 14-летнего подростка, который получил тяжелую травму в ДТП. Историю юного пациента рассказали в группе регионального министерства здравоохранения.

Сразу после аварии ребенок впал в кому, в которой находился в течение месяца. У пострадавшего диагностировали травму головы, разрыв печени, селезенки, ушибы легких и сердца, компрессионный перелом позвоночника, переломы конечностей.

За жизнь подростка боролась целая команда специалистов, состоящая из травматологов, хирургов, реаниматологов. Затем за дело взялись медики отделения реабилитации и восстановительной терапии.

Долгое время парень не мог даже поворачиваться в кровати, почти не разговаривал, сознание было «спутанным». Питался он внутривенно, дышал с помощью трахеостомы — созданного хирургическим путем отверстия, которое обеспечивает возможность дыхания. Постепенно молодой человек научился правильно двигаться и четко говорить. Он заново учился запоминать слова, писать, держать в руках ложку, выполнять другие простейшие бытовые действия, обслуживать себя. Реабилитационные мероприятия включали в себя не только физиопроцедуры, массаж, лечебную гимнастику, занятия на высокотехнологичном роботизированном оборудовании, но и аудиотренинг, музыкотерапию.

Сейчас мальчик смог встать с постели. Пока он передвигается на костылях, но делает это самостоятельно. Отмечается, что реабилитация у него продолжается, но прогнозы благоприятные.

— Он восстанавливается хорошими темпами. Существует шкала, оценивающая двигательные и умственные функции пациента. При поступлении к нам мальчик набрал минимальное количество баллов. После реабилитации оно выросло в четыре раза. Мы очень этим гордимся. Видеть как тяжелый пациент встает, начинает двигаться, самостоятельно действовать – это дорогого стоит, – говорит и.о. заведующего отделения реабилитации и восстановительной терапии ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой, кандидат медицинских наук Екатерина Блохова.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязанском перинатальном центре родился ребенок весом 480 граммов

На Соборной площади в Касимове обустроили городскую гостиную

Рязанцы видели в небе «лунную радугу»

Рязанцев беспокоит состояние тротуара на улице Тимакова и дороги на улице Лесной в поселке Мирный

О состоянии одной из котельных города рассказал глава администрации Рязани Виталий Артемов

Как побороть метеозависимость, рассказала терапевт Пивоварова

В Рязани прошел семинар для НКО по вопросам реализации Стратегии государственной национальной политики

Как бороться с рюмочными в Рязани, обсудили в Рязгордуме

Три человека погибли в ДТП с участием такси в Москве

Военный эксперт оценил необходимость новой частичной мобилизации в России

Эксперт рассказал, чего ждать после ударов по резервам ВСУ в Сумах

Доцент РУДН за деньги оформлял иностранцам отцовство над российскими детьми — РЕН