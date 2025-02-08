Рязанские врачи поделились секретами личной онконастороженности

Сотрудники онкологического отделения Рязанской ОКБ поделились секретами личной онконастороженности. Рост опубликовала официальная страница клиники ВКонтакте.
Рак — не приговор, если болезнь выявлена на ранней стадии. Современные методы диагностики и лечения позволяют успешно бороться со многими видами онкологических заболеваний. Главный фактор успешного лечения — внимательное отношение к своему здоровью.
Онконастороженность — это осознанный и ответственный подход к своему самочувствию. Это значит:
не игнорировать тревожные симптомы,
проходить регулярные профилактические осмотры,
исключать вредные привычки.
Какие признаки должны насторожить?
- Длительное необъяснимое повышение температуры
- Необоснованная потеря веса и аппетита
- Долго незаживающие раны и язвы
- Изменение размеров, формы или цвета родинок
- Затяжной кашель или осиплость голоса
- Новообразования или уплотнения в груди, на шее, в подмышечных впадинах
- Необъяснимые кровотечения (из кишечника, мочевого пузыря, половых путей)
Эти симптомы не всегда свидетельствуют об онкологическом заболевании, но являются веским поводом обратиться к врачу.
Рак груди — одно из самых распространенных онкологических заболеваний у женщин. Чем раньше оно выявлено, тем выше шансы на успешное лечение.
Как правильно проводить самообследование?
Осматривайте грудь перед зеркалом, обращая внимание на изменения формы, размера, цвета кожи.
Пальпируйте грудь стоя и лежа, проверяя наличие уплотнений, узелков или болезненных зон.
Следите за выделениями из сосков и состоянием кожных покровов.
Важно! Самообследование не заменяет визит к врачу! Женщинам старше 40 лет необходимо проходить маммографию раз в два года, а при наличии факторов риска — чаще.
Диспансеризация — ваш шанс предупредить болезнь
Каждый взрослый может бесплатно пройти диспансеризацию в поликлинике по месту жительства. В рамках обследования проводятся важные анализы и диагностические процедуры, включая онкоскрининг.
Кому и когда проходить диспансеризацию?
Женщинам с 18 лет — осмотр гинеколога, с 40 лет — маммография
Мужчинам с 45 лет — анализ на ПСА (онкомаркер рака простаты)
Всем после 40 лет — анализ на скрытую кровь в кале (скрининг колоректального рака)
Если вас что-то беспокоит, не откладывайте визит к врачу. Ваше здоровье — в ваших руках!
Для пациентов, у которых выявлено онкологическое заболевание, важно своевременное лечение и наблюдение специалиста. Рязанская ОКБ готова помочь!