Рязанские врачи поделились секретами личной онконастороженности

Сотрудники онкологического отделения Рязанской ОКБ поделились секретами личной онконастороженности. Рост опубликовала официальная страница клиники ВКонтакте.

Рак — не приговор, если болезнь выявлена на ранней стадии. Современные методы диагностики и лечения позволяют успешно бороться со многими видами онкологических заболеваний. Главный фактор успешного лечения — внимательное отношение к своему здоровью.

Онконастороженность — это осознанный и ответственный подход к своему самочувствию. Это значит:

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не игнорировать тревожные симптомы,

проходить регулярные профилактические осмотры,

исключать вредные привычки.

Какие признаки должны насторожить?

Длительное необъяснимое повышение температуры

Необоснованная потеря веса и аппетита

Долго незаживающие раны и язвы

Изменение размеров, формы или цвета родинок

Затяжной кашель или осиплость голоса

Новообразования или уплотнения в груди, на шее, в подмышечных впадинах

Необъяснимые кровотечения (из кишечника, мочевого пузыря, половых путей)

Эти симптомы не всегда свидетельствуют об онкологическом заболевании, но являются веским поводом обратиться к врачу.

Рак груди — одно из самых распространенных онкологических заболеваний у женщин. Чем раньше оно выявлено, тем выше шансы на успешное лечение.

Как правильно проводить самообследование?

Осматривайте грудь перед зеркалом, обращая внимание на изменения формы, размера, цвета кожи.

Пальпируйте грудь стоя и лежа, проверяя наличие уплотнений, узелков или болезненных зон.

Следите за выделениями из сосков и состоянием кожных покровов.

Важно! Самообследование не заменяет визит к врачу! Женщинам старше 40 лет необходимо проходить маммографию раз в два года, а при наличии факторов риска — чаще.

Диспансеризация — ваш шанс предупредить болезнь

Каждый взрослый может бесплатно пройти диспансеризацию в поликлинике по месту жительства. В рамках обследования проводятся важные анализы и диагностические процедуры, включая онкоскрининг.

Кому и когда проходить диспансеризацию?

Женщинам с 18 лет — осмотр гинеколога, с 40 лет — маммография

Мужчинам с 45 лет — анализ на ПСА (онкомаркер рака простаты)

Всем после 40 лет — анализ на скрытую кровь в кале (скрининг колоректального рака)

Если вас что-то беспокоит, не откладывайте визит к врачу. Ваше здоровье — в ваших руках!

Для пациентов, у которых выявлено онкологическое заболевание, важно своевременное лечение и наблюдение специалиста. Рязанская ОКБ готова помочь!