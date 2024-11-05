Вторник, 5 ноября, 2024
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Рязанские врачи пересадили кожу пациенту, который получил серьезные ожоги лица и ног

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Кристина Аманн
Фото: vk.com/okb_ryaz?from=search

В Рязанской ОКБ завершил лечение 37-летний мужчина, который пострадал во время тушения пожара в Спасском районе, выполняя служебный долг. Историю пациента написали в группе учреждения.

Мужчина получил ожоги головы, нижних конечностей III степени, а также ушибленные раны лица. ‍Сначала силы врачей были брошены на заживление ожогов на лице первичным натяжением, без рубцовых и косметических нарушений. Однако повреждения голеней и ушных раковин оказались слишком серьезными, поэтому пришлось делать пересадку кожи.

Отмечается, что пациент хорошо перенес операцию, трансплантаты прижились полностью. Сейчас мужчину выписали, он проходит реабилитацию.

Рязанские врачи пересадили кожу пациенту, который получил серьезные ожоги лица и ног

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