Рязанские врачи пересадили кожу пациенту, который получил серьезные ожоги лица и ног

В Рязанской ОКБ завершил лечение 37-летний мужчина, который пострадал во время тушения пожара в Спасском районе, выполняя служебный долг. Историю пациента написали в группе учреждения.

Мужчина получил ожоги головы, нижних конечностей III степени, а также ушибленные раны лица. ‍Сначала силы врачей были брошены на заживление ожогов на лице первичным натяжением, без рубцовых и косметических нарушений. Однако повреждения голеней и ушных раковин оказались слишком серьезными, поэтому пришлось делать пересадку кожи.

Отмечается, что пациент хорошо перенес операцию, трансплантаты прижились полностью. Сейчас мужчину выписали, он проходит реабилитацию.