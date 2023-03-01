Рязанские ТСЖ отчитываются перед мэрией по жалобам горожан в WhatsApp

Представители управляющих компаний и ТСЖ Рязани предоставляют отчёты сотрудникам Госжилинспекции и администрации в WhatsApp. Фото- и видеоотчёты публикуются в группе, если горожане жалуются на уборку домовой и придомовой территории.

Об этом шла речь на рабочей группе по дорожному хозяйству и улично-дорожной сети в последний день зимы, которую провёл замглавы администрации Михаил Ромодин. Участвовали во встрече специалисты структурных подразделений мэрии, депутаты Рязанской городской думы и представители общественности.

С начала зимнего периода с улиц Рязани вывезли 75 тысяч кубометров снега. Дирекция благоустройства вывезла 28 тысяч кубометров, подрядчики — 47 тысяч кубометров. На обработку проезжих частей и тротуаров ушло свыше 15 тысяч кубометров пескосоляной смеси.

Ямочный ремонт выполнили на 45 участках улиц на общей площади около тысячи квадратных метров. На встрече также обсудили строительство автодороги в посёлке Качево и Мордасово. В настоящее время на участке идёт подготовка — завозят материалы и расчищают территорию.

Продолжают работу номера диспетчерских служб для обращений жителей:

70-12-93 – диспетчерская Дирекции благоустройства города,

25-48-69 – оперативно-диспетчерский отдел управления энергетики и ЖКХ.