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Суббота, 26 марта, 2022

Рязанские «Тепловые сети» возглавил Николай Семёнов

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Рязанские «Тепловые сети» возглавил Николай Семёнов

Александр Ильин
Фото: vodokanalryazan.ru

Директором рязанского муниципального предприятия «Тепловые сети» стал Николай Семёнов, сообщается на сайте организации. 

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Семёнов с 2021 года возглавлял МП «Водоканал» Рязани. 

Прежним директором РМПТС был Алексей Олейник.

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