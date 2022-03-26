Рязанские «Тепловые сети» возглавил Николай Семёнов

Директором рязанского муниципального предприятия «Тепловые сети» стал Николай Семёнов, сообщается на сайте организации.
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Семёнов с 2021 года возглавлял МП «Водоканал» Рязани.
Прежним директором РМПТС был Алексей Олейник.
Директором рязанского муниципального предприятия «Тепловые сети» стал Николай Семёнов, сообщается на сайте организации.
Семёнов с 2021 года возглавлял МП «Водоканал» Рязани.
Прежним директором РМПТС был Алексей Олейник.
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