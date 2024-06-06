Четверг, 6 июня, 2024

Рязанские студентки — победительницы Всероссийского конкурса «Атмосфера»

Автор: 7info

Опубликовано

Студенты Рязанского филиала Московского университета имени С. Ю. Витте Виктория Белова и Анастасия Пушкина стали победителями Всероссийского конкурса «Атмосфера». Об этом сообщили в регионаьном Избиркоме.

Работа рязанских студенток на тему: «Цифровизация избирательной системы России: этапы развития, внедрение новых механизмов голосования, перспективы» была представлена в номинации «Научный фронт».

Всего на конкурс было заявлено 299 работ, 12 из которых вышли в финал. Победителями конкурса определены участники, занявшие 1 место в каждой из 4 номинаций.

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