Студенты Рязанского филиала Московского университета имени С. Ю. Витте Виктория Белова и Анастасия Пушкина стали победителями Всероссийского конкурса «Атмосфера». Об этом сообщили в регионаьном Избиркоме.

Работа рязанских студенток на тему: «Цифровизация избирательной системы России: этапы развития, внедрение новых механизмов голосования, перспективы» была представлена в номинации «Научный фронт».

Всего на конкурс было заявлено 299 работ, 12 из которых вышли в финал. Победителями конкурса определены участники, занявшие 1 место в каждой из 4 номинаций.