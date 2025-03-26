Рязанские спортсмены привезли домой награды с Первенства Европы

Рязанцы продемонстрировали высокий уровень мастерства на соревнованиях по джиу-джитсу, завоевав 5 наград. Об этом сообщает минспорт области.

В Ларнаке (Республика Кипр) с 21 по 23 марта прошли Первенство Европы среди юношей и девушек до 18 и 16 лет, а также Кубок Европы среди мальчиков и девочек до 14 лет. В этих престижных турнирах приняли участие 1229 спортсменов из 29 стран.

В общекомандном зачёте сборная России заняла 5 место, завоевав 41 медаль. Свой вклад в общую копилку внесли и воспитанники спортшколы олимпийского резерва «Юпитер», которые выиграли два «золота», «серебро» и две «бронзы».

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Первое место среди юношей до 18 лет в дисциплине «Файтинг», весовая категория 85+ кг, одержал Егор Гуров. Среди девушек до 18 лет в дисциплине «Файтинг», весовая категория до 40 кг, рязанка Александра Елкина заняла первое место.

Второе место среди юношей до 14 лет в дисциплине «Не-Ваза», весовая категория до 48 кг, завоевал Семён Бабайлов.

Сергей Кирдянов получил бронзу среди юношей до 18 лет в дисциплине «Файтинг», весовая категория до 56 кг. Третье место среди девушек до 16 лет в дисциплине «Не-Ваза», весовая категория до 63 кг, завоевала Екатерина Верёвкина.

Поздравляем наших спортсменов и их тренеров с прекрасным результатом!