Среда, 27 сентября, 2023
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Рязанские социальные предприниматели могут принять участие в конкурсе

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«Мой добрый бизнес» — федеральный конкурс, проводимый в рамках нацпроекта «Поддержка малого и среднего предпринимательства».

В восьми номинациях конкурса будут определены лучшие проекты в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, соцобслуживания, дополнительного образования и воспитания детей, культуры и просвещения, здорового образа жизни, физкультуры и спорта, туризма, а также по направлениям разработки технических средств реабилитации и информационных технологий. Помимо этого, предусмотрены специальные номинации.

Пока идет сбор заявок на первый, региональный этап.

Поделиться своими успешными практиками соцпредприниматели, а их в нашей области около 100, могут на официальном сайте конкурса.

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