Суббота, 27 мая, 2023
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Рязанские следователи предложили взять электросамокаты под жёсткий контроль

7info
Фото: ryazan.sledcom.ru

Расследование преступлений, в результате которых пострадали дети, является одним из наиболее приоритетных направлений деятельности следственных органов СК России. Задачей следственных органов является не только изобличение виновных лиц и восстановление нарушенных прав несовершеннолетних потерпевших, но и принятие исчерпывающих мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления, и других правонарушений.

В последние годы в крупных городах Российской Федерации, в том числе в г. Рязани, стремительно развивается сервис по предоставлению гражданам электросамокатов в краткосрочную аренду, которым активно пользуются не только взрослые, но и дети, что в настоящее время является одной из самых актуальных проблем и причиной детского дорожно-транспортного травматизма.

Улично-дорожная сеть г. Рязани, как и большинство других населенных пунктов, оказалась не готова к появлению новой категории участников дорожного движения, управляющих электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Дороги не оборудованы специальными дорожками, граждане передвигаются на них непосредственно по проезжей части, а происшествия, как правило, происходят в местах пересечения транспортных потоков и связаны с внезапным появлением СИМ на пути движения механических транспортных средств и пешеходов либо наоборот. Как следствие, с развитием и распространением услуг по кикшерингу количество инцидентов с электротранспортом возросло в разы по сравнению с прошлыми периодами.

В средствах массовой информации и публичном пространстве освещались многие инциденты с участием электросамокатов в г. Рязани, которые происходили на тротуарах и парковых зонах.

По двум таким фактам следственным управлением СК России по Рязанской области возбуждены уголовные дела: 3 мая в результате наезда электросамокатом пострадала пожилая женщина, 13 мая — девушка-подросток.

Несмотря на принимаемые в этой связи определенные меры, очевидно, что без проведения планомерной масштабной профилактической работы и ужесточения правоприменительной практики ожидаемый положительный эффект достигнут не будет. Процесс обеспечения безопасности эксплуатации новых средств индивидуальной мобильности требует комплексного подхода, в реализацию которого должны быть вовлечены органы исполнительной и законодательной власти всех уровней, правоохранительные органы, в том числе ГИБДД МВД России, субъекты предпринимательской деятельности и сами граждане.

Следственное управление по Рязанской области направило в адрес депутата Государственной Думы ФС РФ и Члена Совета Федерации ФС РФ от Рязанской области предложения при законодательном обсуждении вопросов, связанных с эксплуатацией электросамокатов, рассмотреть ряд дополнительных мер, которые помогут снизить уровень травматизма в инцидентах с участием электросамокатов.

В частности:

закрепить за специализированными подразделениями ГИБДД МВД России осуществление деятельности по пропаганде безопасности дорожного движения при эксплуатации СИМ; проведение в теплое время года на регулярной основе целевых рейдовых мероприятий, направленных на контроль соблюдения правил эксплуатации СИМ; выявление и фиксирование дорожных происшествий с участием средств индивидуальной мобильности;

рекомендовать ГИБДД расширить практику привлечения к административной ответственности виновных лиц, в том числе законных представителей несовершеннолетних, за езду на СИМ с превышением скоростного режима, в состоянии алкогольного опьянения, в неположенном месте, за управление СИМ несовершеннолетним лицом, не достигшим разрешенного возраста, причинение вреда здоровью окружающих;

обязать сервисы по аренде электросамокатов автоматически ограничивать скорость передвижения СИМ на тротуарах и иных местах скопления пешеходов (не более 15-20 км/ч), а также обеспечивать их полную остановку при подъезде к местам пересечения транспортных потоков (светофорам) в целях исключения возможности пересечения проезжей части без спешивания;

предложить представителям указанных организаций разработать индивидуальный электронный документ (допуск) граждан с их фотоизображением, позволяющий дистанционно соотносить их внешность в момент начала использования СИМ, а также подтверждающий знание гражданином правил дорожного движения и отражающий навыки управления транспортными средствами. Предусмотреть в целом использование СИМ только при предъявлении документа, подтверждающего знания ПДД РФ;

выработать возможные механизмы определения состояния лица на предмет выявления алкогольного и наркотического опьянения до начала использования СИМ (как коммерческих, так и частных) и автоматического исключения допуска к его управлению;

рассмотреть вопрос о необходимости обязательного использования гражданами средств пассивной защиты (шлемы, наколенники, налокотники);

в целях установления владельцев частных СИМ в случае оставления ими места дорожно-транспортного происшествия разработать предложения по оборудованию устройств передвижения средствами идентификации и геопозиционирования (установка сим-карт, присвоение QR-кода или уникального государственного регистрационного знака), что также позволить осуществлять общий контроль эксплуатации, в особенности соблюдение скоростного режима.

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