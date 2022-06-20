Рязанские следователи ищут бесследно пропавшего пожилого мужчину

Рязанское управление Следственного комитета РФ просит помочь в поисках бесследно пропавшего мужчины, 1949 года рождения. Информацию опубликовал сайт ведомства.

Александр Иванович Жоров ушёл из дома в селе Огородниково Спасского района 5 сентября 2021 года. С тех пор о его судьбе ничего не известно.

Рост пропавшего — 1 метр 78 сантиметров, телосложение худощавое. Лицо овальное, бледное, европейского типа. Волосы прямые черные с сединой, имеется лобная лысина, зубы с дефектами, на спине родинка.

Был одет в кепку черного цвета матерчатую, спортивные штаны синего цвета, кофту голубого цвета.

Располагающих информацией о судьбе мужчины просят звонить по номерам: 8-910-906-11-41, 8 (4912)37-36-97, 8 (49135) 3-31-14, 8 (953)737-08-91.