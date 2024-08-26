Рязанские сказки на трех языках: Общество «Знание» приняло участие в презентации мультиязычного проекта

В библиотеке имени Горького состоялась презентация книги «Рязанские сказки», созданной школьниками – участниками Клуба юных дипломатов 5 «G» гимназии №5 Рязани и воспитанниками Русской школы успешного лидера Страсбурга. Проект реализован при поддержке Российского общества «Знание».

Идейными вдохновителями и помощниками в осуществлении проекта стали учитель истории гимназии №5 и руководитель Клуба, лектор Общества «Знание» Людмила Головкина и художник иллюстратор, преподаватель иллюстрирования в центре Арт Радуга, заведующая славянским фондом библиотеки иностранных языков университета г. Страсбург Мария Ренц.

Слова приветствия авторам проекта направил заместитель директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, Чрезвычайный и Полномочный посланник второго класса Сергей Налобин:

«Мы в департаменте информации и печати уделяем особое внимание всем видам публичной дипломатии. И, как мне кажется, издание книгимы должны тоже воспринимать в контексте усилий России по продвижению своей культуры за рубежом. Отменить нашу культуру не получится, у нас очень много интересных, новых сюжетов. И наша с вами обязанность – сделать так, чтобы книги, наподобие той, что сегодня обсуждаем, продвигались не только в России, но и в зарубежных странах, на самых разных языках мира».

Стоит отметить, что «Рязанские сказки» были изданы в Страсбурге. Книга содержит три рязанские сказки (две из которых – это народные, а одна– современная), представленные на трех языках: русском, французском и немецком. Немаловажно, что иллюстрации к сказкам были созданы рязанскими и французскими детьми.

В рамках обсуждения заместитель директора по развитию Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького Светлана Винокурова акцентировала внимание на том, как в книге воплотилась идея языкового сотрудничества. В свою очередь, координатор учебных программ образовательного проекта «Дипломаты Будущего» Ассоциации Российских дипломатов, Чрезвычайный и Полномочный посланник, к.э.н., доцент РГГУ Борис Медведев подчеркнул, что издание позволяет познакомиться с фольклором и культурой Рязани.

«Эта книга важна для знакомства с иностранными языками и для самовыражения детей», – сказал он.

В обсуждении также приняли участие доктор филологических наук Елена Самоделова, заведующая отделом сохранения культурного наследия научно-методического центра народного творчества Анна Щетинина, Почетный гражданин города Рязани, Почетный член Российской академии художеств Раиса Лысенина.

Гостями презентации стали участники Клуба юных дипломатов 5 «G» и их родители. Они рассказали о своем восприятии книги и том, как представили старинные русские сказки через призму культурных особенностей школьники Рязани и Страсбурга. В онлайн-формате к мероприятию также присоединились клубы юных дипломатов из Славянска-на-Кубани, Кумертау, Калининграда.