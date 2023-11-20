Рязанские школьники стали победителями проекта «Большая перемена»

Четыре школьника из Рязани стали победителями проекта Движения Первых «Большая перемена».

Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков на своей страничке ВКонтакте.

Так, рязанка Арина Беззубцева участвует в научных олимпиадах по экономике и в будущем хочет профессионально заниматься проектной деятельностью. Школьник Даниил Поляков создает свой бизнес-стартап.

Никита Сочейкин увлекается графическим дизайном, фото- и видеоискусством, хочет заниматься информационными технологиями и стать дизайнером программных интерфейсов. А Тимур Ахмадеев занимается спортивными и медийными проектам и мечтает стать архитектором.

В качестве приза трое школьников получат 1 миллион рублей.