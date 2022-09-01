Четверг, 1 сентября, 2022
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Рязанские школьники приняли участие во Всероссийском уроке по «Основам безопасности жизнедеятельности»

Министерство образования и молодежной политики информирует о том, что во всех общеобразовательных учреждениях Рязанской области проведены открытые уроки по «Основам безопасности жизнедеятельности».

Всероссийский открытый урок по «Основам безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) проводится в общеобразовательных учреждениях ежегодно для обучения учащихся безопасному поведению в экстремальных и чрезвычайных ситуациях дома, на улице и на природе, а также для выработки умения защищать свою жизнь и здоровье.

Преподаватели и сотрудники Главного управления МЧС по Рязанской области напомнили школьникам о необходимости соблюдения правил поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций и способах оказания первой помощи пострадавшим.

В помещениях и на пришкольных территориях были организованы занятия по практической отработке навыков безопасного поведения школьниками в различных условиях и ситуациях, проведены тренировки по эвакуации из зданий и сооружений.

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