В РГУ знатоки географии померились интеллектом

В РГУ имени С.А. Есенина прошел региональный этап Всероссийской олимпиады по географии. В нем приняли участие около 80 школьников, с некоторыми из них пообщался корреспондент агентства 7info.

Перед участниками олимпиады стояла непростая задача: разгадать в карте ареалы разных типов вечной мерзлоты, объяснить, какому субъекту Российской Федерации мерзлота наносит наибольший ущерб, и разобраться, где находится объект международного значения, использующий мерзлоту по назначению.

В ежегодном практическом туре вместо традиционного задания с топографической картой организаторы предложили школьникам геологический профиль через речную долину. Участникам предстояло определить крутизну склона, масштаб, высоту уровня воды в половодье и решить другие практические задачи, которые решает настоящий географ.

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Предстояло разобраться с основными сельхозкультурами, которые дают почти половину еды человечеству, и распределить их по странам, таким как Бангладеш, Мексика и Латвия. Масса подобных каверзных вопросов были нацелены на выявление не столько эрудиции, сколько логики, а значит, и гибкости мышления.

«Рязанский регион за последние 15 лет регулярно показывал достойные результаты на Всероссийском уровне, в том числе благодаря выстроенной системе подготовки школьников к олимпиаде через министерство образования и РГУ, самоотверженной работе учителей географии ряда школ не только города, но и области. В этом году мы ожидаем увидеть рязанских школьников в числе как минимум призёров заключительного этапа», — отметил председатель жюри регионального этапа, заведующий кафедры географии, экологии и туризма университета Алексей Водорезов.

Победители регионального этапа представят Рязанскую область на заключительном этапе олимпиады, который пройдет в Кабардино-Балкарии, в предгорьях Кавказа.

Помощь в проведении олимпиады оказали участники волонтерского отряда рязанского молодежного клуба Русского географического общества, созданного на базе РГУ.